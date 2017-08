Mittelerde: Schatten des Krieges - Video: Gamescom-Demo zeigt Endgame-Inhalte

Mittwoch, 30. August 2017 um 12:00

Bob Roberts, Design Director bei Monolith Productions, hat uns auf der Gamescom 2017 eine neue Demo aus Mittelerde: Schatten des Krieges gezeigt, dem Nachfolger zu Mittelerde: Mordors Schatten. Was wir im Video sehen ist der Angriff auf eine feindliche Festung. In vier der fünf Open-World-Regionen, von denen eine größer sein soll, als eines der Gebiete aus dem ersten Teil, wird es so eine Festung geben.

Hier sehen wir den Angriff auf die letzte Festung. Diese Mechanik ist Teil der Open-World-Mechanik, im Verlauf der Story-Missionen wird man aber alle Festungen erobern müssen. Der Angriff auf die Burg verändert sich, abhänging von der eigenen Armee, die man ins Feld führt und welche Einheiten man vorher in Stellung gebracht hat, beispielsweise Spione.

Im Verlauf der Mission sehen wir auch, wie wir gegnerische Einheiten während der Schlacht brechen und für uns kämpfen lassen.

Mehr Infos: Die große Preview zu Mittelerde: Schatten des Krieges