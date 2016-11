Moin Michi - Folge 2 - Steam-Sale & Co: Michi ist nicht normal

Freitag, 25. November 2016 um 09:00

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. In Folge 2 sprechen Michi, Micha und Phil über Steam-Sales und andere Rabatt-Aktionen und stellen fest, dass Michi für den Rentenfall keinerlei Vorkehrungen getroffen hat.

Wie gefällt euch die Sendung? Würdet ihr »Moin Michi« in Zukunft gerne regelmäßig sehen? Schreibt's in die Kommentare!