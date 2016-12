Moin Michi - Folge 21 - Spring endlich!

Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 09:00

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Heute ärgern sich Markus und Michi über die schlechte Steuerung von The Last Guardian.

Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt's in die Kommentare!