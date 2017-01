Moin Michi - Folge 29 - Sag 'Ja' zur Yakuza (0)

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 09:00

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. In Ausgabe 30 berichtet Markus von den skurrilen Freuden eines Yakuza 0.

Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt's in die Kommentare!