Moin Michi - Folge 34 - Mehr Tod in Spielen!

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 09:00

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Heute philosophieren Heiko und Michi über den Tod in Spielen - und warum er so selten richtig eingesetzt wird.

