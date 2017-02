Moin Michi - Folge 50 - Das Battlefield-1-Easteregg ist totaler Irrsinn

Donnerstag, 23. Februar 2017 um 06:30

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Diesmal sprechen Johannes und Michi über das extrem komplizierte Kopfhörer-Easteregg in Battlefield 1.

Wie man das Easteregg übrigens löst und damit das »A Beginning«-Dogtag freischaltet, haben wir in dieser Meldung zusammengefasst:

Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt's in die Kommentare!