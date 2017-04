Moin Michi - Folge 69 - Spielen wir noch Nintendo Switch?

Dienstag, 04. April 2017 um 06:30

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Einen Monat nach dem Release der Nintendo Switch spricht Michi mit Mirco (@Khezul) und Tobi (@FrischerVeltin) von GamePro darüber, ob die die Handheld-Konsole noch regelmäßig benutzen und was es außer Zelda zu spielen gibt.

Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt's in die Kommentare!