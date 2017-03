Moin Michi - Interface aus, Spaß an!

Dienstag, 21. März 2017 um 06:30

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Heute sprechen Heiko und Michi über den gesteigerten Spielspaß durch deaktiviertes Interface in Spielen wie Zelda: Breath of the Wild und ob das auch bei Mass Effect: Andromeda klappen würde.

