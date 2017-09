Monster Hunter: World - Gameplay-Demo: Auch für Serieneinsteiger geeignet?

Mittwoch, 06. September 2017 um 17:03

Die Monster-Hunter-Serie ist nicht gerade dafür bekannt, einsteigerfreundlich zu sein. Doch mit Monster Hunter: World soll sich das ändern. Wir konnten diesen neuen Ansatz auf der Gamescom 2017 bereits ausprobieren.

Gamepro-Redakteur Mirco Kämpfer hat die Demo vor Ort ausprobiert und fasst in diesem Video zusammen, was Serienkenner aber vor allem auch Neueinsteiger vom ersten Monster Hunter für PC, PS4 und Xbox One erwartet dürfen.

Monster Hunter: World soll bereits im ersten Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

