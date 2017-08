Freitag, 18. August 2017 um 14:30

Nach vielen Jahren in der Nintendo-Exklusivität öffnet sich das Monster Hunter-Franchise mit Monster Hunter World auch anderen Plattformen und erscheint für PS4, Xbox One und PC. Das Action-RPG ist der fünfte Hauptableger der Reihe und soll uns abermals große Monster jagen und wichtige Ausrüstung aus ihren Überresten anfertigen lassen. Eine Open World wird Monster Hunter World zwar nicht haben, aber die einzelnen Spieleareale sollen dieses Mal mehr als doppelt so groß werden.

Ein neuer Gameplay-Trailer stellt uns nun mit der Wildturm-Ödnis eine neue Location des Spiels vor und enthüllt dabei sumpfartige Landschaften, verdörrte Ebenen und jede Menge Monster, die sich diesen Bedingungen angepasst haben. Mit dem Vogel-artigen Wesen Kulu-Ya-Ku und Ameisen-Liebhaber Barroth zeigt uns der Trailer zudem zwei Biester, die wir in Monster Hunter World jagen werden dürfen.

Monster Hunter World soll Anfang 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen. Die geplante PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.