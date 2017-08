Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Gameplay-Trailer enthüllt Charakter-Editor & Spielmodi

Dienstag, 22. August 2017 um 16:45

Zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist ein neuer Gameplay-Trailer erschienen, der uns auf das neueste Spiel der Naruto-Reihe einstimmen soll. Mit an Bord ist zum ersten Mal in der Serie ein Charakter-Editor, der uns Ninjas ganz nach eigenem Gusto erstellen lassen wird.

Dabei können Aussehen, Geschlecht, Waffe und Kampfstil angepasst werden, um den ganz persönlichen Ninja zu kreieren. Auswählen dürfen Spieler bei letztem zwischen Nahkämpfern, Fernkämpfern und Heilninjas. Zusätzlich könnt ihr noch die Waffen von anderen Charakteren, wie beispielweise Hidan’s Sense oder ein Katana ausrüsten. Außerdem könnt ihr sogar charakterspezifische Geheimtechniken wie beispielsweise Shikamaru’s Schatten-Jutsu “ausrüsten”.

Abgesehen davon wurde auch der Hauptspiel-Modus Ninja League vorgestellt. In chaotischen 4-gegen-4-Schlachten treffen acht Spieler gleichzeitig aufeinander und müssen dabei (hoffentlich) zusammenarbeiten, um als Sieger hervorzugehen. Letztlich wurden noch Boruto, Choji und Shikamaru als spielbare Charaktere bestätigt.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker wird irgendwann 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.