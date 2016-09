NBA 2K17 - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

29.09.2016 6 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von NBA 2K17 auf PC, PS4 und Xbox One. Der PC ist auf maximale Grafik-Details gestellt. Eine Übersicht über die Grafik-Einstellungen gibt es am Ende des Videos. In diesem Video zeigen wir die Teams Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors und Indiana Pacers. Die beiden Spieler, die wir in Nahaufnahme zeigen sind Paul George (Indiana Pacers) und Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers). Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.