Need for Speed: Payback - Gameplay-Demo: Cop-Verfolgung und Offroad-Rennen im Video

Mittwoch, 30. August 2017 um 11:27

EA hat zur Gamescom noch zwei neue Gameplay-Clips zu Need for Speed: Payback veröffentlicht. Wir zeigen die beiden Beispielszenen aus dem kommenden Rennspiel am Stück. Los geht es mit den Bait Crates, also den Köderkisten. Die versprechen neue Bauteile fürs Autotunen. Wer sie einsammeln, muss danach aber zunächst die Polizei abschütteln, kann die Cops aber auch von der Straße drängen.

Im zweiten Teil des Videos sehen wir erstmals die Offroad-Rennen, die als Events auch bei Need for Speed: Payback dabei sind. In denen übernehmen wir als Spielcharakter Mac, alias Showman, einen der drei Spielavatare.

Need for Speed: Payback soll am 10. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

