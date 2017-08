Need for Speed: Payback - gamescom 2017-Trailer zeigt actionreiche Verfolgungsjagden mit der Polizei

Montag, 21. August 2017 um 19:13

EAs kommender Racer Need for Speed: Payback legt nicht nur wieder viel mehr Wert auf das Tuning, sondern bringt bekanntermaßen auch die Verfolgungsjagden mit der Polizei zurück. Der Gameplay-Trailer, den EA im Zuge der gamescom 2017 veröffentlicht hat, gibt uns eine genaue Vorstellung davon, mit welchen Mitteln die Cops uns rücksichtslose Raser stoppen wollen. Ob nun mit Spikes oder einem gepanzerten Rhino-Fahrzeug - mit den Bullen im Nacken ist offensichtlich für reichlich Action gesorgt.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC.