Need for Speed: Payback - Offizieller Ankündigungstrailer: Drei Fahrer nehmen Rache

Freitag, 02. Juni 2017 um 08:00

Im ersten Trailer zu Need for Speed: Payback zeigen die Entwickler von Ghost Games, dass die Rennen diesmal auf uns abseits der Straße der Glücksspielmetropole Fortune Valley stattfinden. Darin stellen sich die drei Fahrer Racer, Wheelman und Showman gegen das Verbrecher-Syndikat The House und bestreiten Events wie Rennen, Drift, Offroad, Drag und Flucht. Vor allem das Auto-Tuning wird dabei wichtiger denn je.

Need for Speed: Payback erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 10. November 2017. Das setzt auf die Frostbyte-Engine von DICE.