Need for Speed: Payback - Rasante Offroad-Rennen im Trailer

Donnerstag, 31. August 2017 um 16:59

Am 10. November 2017 erscheint der neueste Teil der Rennspielserie Need for Speed: Payback für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Doch nicht nur Straßenrennen in Luxuslimousinen und Verfolgsjagden auf der Autobahn stehen auf dem Programm, sondern auch Off-Road-Rennen. Das verspricht zumindest ein aktueller Gameplay-Trailer zum Spiel.

In dem rund 3-minütigen Gameplay-Video geht es mit dem BMW X6 M über Stock und Stein in einem klassischen Off-Road-Wettrennen wie immer darum, wer als erstes die Ziellinie überquert.