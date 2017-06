Dienstag, 13. Juni 2017 um 13:38

Wie gut wird Need for Speed: Payback? Wir haben den neusten Teil der Racing-Serie auf der E3 erstmals gespielt, sowohl ein Rennen als auch eine Heist-Mission. In der Diskussion mit Julius teilt Chefredakteur Heiko seine Eindrücke und erklärt, warum das Spiel seiner Einschätzung nach die Community stark polarisieren wird.

