Need for Speed - Story-Trailer stellt die (Anti-)Helden vor

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 18:00

Need for Speed: Payback nimmt euch ein weiteres Mal mit in die Welt der illegalen Autorennen. Diesmal dreht sich die Story um das Trio bestehend aus Tyler, Mac und Jess. Die drei (Anti-)Helden bieten dem korrupten Kartell "The House" die Stirn.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November für PS4, Xbox One und PC.