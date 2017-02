Neu für PS4, Xbox One & Co. - Video-Vorschau: Spiele-Releases für Februar 2017

Freitag, 03. Februar 2017 um 16:58

In unserer kommentierten Video-Vorschau stellen wir alle Spiele vor, die im Februar 2017 für PS4, Xbox One, Nintendos Wii U und Handhelds veröffentlicht werden. Zu den Höhepunkten des Monats zählen zum Beispiel das PS4-Abenteuer Nioh sowie Horizon: Zero Dawn, ebenfalls für die PS4.

Historisch: Ende Februar erscheint Dead Rising 4 für Xbox One mit einiger Verspätung, aber ungeschnitten in Deutschland und ist damit der erste Serienvertreter, der offiziell zu uns kommt und nicht auf dem Index steht. Ebenfalls historisch geht's in For Honor zu, dem Ritter-gegen-Wikinger-gegen-Samurai-Schnetzler von Ubisoft (PS4, Xbox One).

Hinweis: Die Termine in diesem Video sind ohne Gewähr, da es immer zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Daher solltet ihr immer einen Blick auf unsere Releaseliste auf GamePro.de werfen, wo wir die Neuerscheinungen regelmäßig aktualisieren.