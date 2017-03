Neu für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Video-Vorschau: Spiele-Releases für März 2017

Mittwoch, 01. März 2017 um 17:55

In unserer kommentierten Video-Vorschau stellen wir alle Spiele vor, die im März 2017 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Handhelds veröffentlicht werden. Zu den Höhepunkten des Monats zählen das PS4-Exklusivabenteuer Horizon: Zero Dawn sowie der Switch-Launch-Titel Zelda: Breath of the Wild.

Vor allem am 3. März 2017 zum Release der Switch erscheinen eine ganze Reihe passender Titel für die neue Nintendo-Konsole, darunter Snipperclips, Fast RMX und Super Bomberman R. Darüber hinaus landen auch Mass Effect: Andromeda und Ghostr Recon: Wildlands im März.

Hinweis: Die Termine in diesem Video sind ohne Gewähr, da es immer zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Daher solltet ihr immer einen Blick auf unsere Releaseliste auf GamePro.de werfen, wo wir die Neuerscheinungen regelmäßig aktualisieren.