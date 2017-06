News: Alle neuen Spiele von Ubisoft und Sony zur E3 2017 - Beyond Good & Evil 2, Wolfenstein 2 und Shadow of the Colossus für PS4 angekündigt

Dienstag, 13. Juni 2017 um 13:53

Themen am 13.6.2017

Gestern fanden die E3-Pressekonferenzen von Bethesda, Ubisoft und Sony statt, hier alle wichtigen Neuankündigugen im Überblick:

Bethesda

Skyrim für die Nintendo Switch

Skyrim wurde für die Nintendo-Konsole angekündigt und bringt besondere Features wie Amiibo-Support (als Link spielen!) und Motion-Steuerung über die Joycons mit. Es erscheint im Herbst 2017.

Doom VFR, Fallout 4 VR und Skyrim VR

Bethesda setzt auf VR: Doom und Fallout kommen für die HTC Vive in VR, während Skyrim komplett mit Playstation VR spielbar sein wird. Alle drei sollen noch dieses Jahr erscheinen.

Wolfenstein in Quake Champions

B.J. Blaskowicz wird ein Held im Arena-Shooter Quake Champions, samt Akimbo-Waffen!

Skyrim-Erweiterung für The Elder Scrolls: Legends

Mit Heroes of Skyrim erhält das Kartenspiel Elder Scrolls Legend eine neue Erweiterung mit Skyrim-Karten und Fähigkeiten.

Standalone-Addon für Dishonored 2

Tod des Outsiders erscheint noch im September und dreht sich um die Assassinen Billie Lurk und Daud, die man schon aus dem DLC »The Knife of Dunwall« kennt. Sie wollen gemeinsam den Outsider erledigen.

Evil Within 2 angekündigt

Im Oktober erscheint The Evil Within 2 als Fortsetzung zum Horrorspiel von Shinji Mikami. Erneut begleiten wir Sebastian durch eine surreale Albtraumwelt und bekämpfen deformierte Monster und unsere eigene Angst.

Wolfenstein 2 angekündigt

Auch Wolfenstein wird fortgesetzt und erscheint Ende Oktober. Als B.J. Blaskowicz müssen wir in den USA den Widerstand gegen das Regime aufbauen.

Ubisoft

Mario + Rabbids angekündigt

Ubisoft hat zusammen mit Nintendo das Crossover Mario + Rabbids angekündigt. Mit seinen rundenbasierten Kämpfen erinnert es spielerisch an XCOM und kommt für die Nintendo Switch.

The Crew 2 mit neuen Fahrzeugen

The Crew 2 setzt auf einen ungewöhnlichen Fuhrpark: Statt nur mit Autos können wir im zweiten Teil auch mit Motorrädern, Booten, Flugzeugen und mehr durch die Open World düsen.

Skull & Bones mit Multiplayer-Seeschlachten

Skull & Bones ist ein Piraten-Multiplayerspiel mit Seeschlachten im Stil von Assassin's Creed 4: Black Flag. Unter anderem sind 5v5-PvP-Duelle möglich.

Mysteriöses VR-Spiel

Transference ist ein geheimnisvolles VR-Erlebnis, auf der PK wurde es von Schauspieler Elijah Wood beworben.

Beyond Good & Evil 2 angekündigt

Nach 14 Jahren hat Ubisoft noch einmal eine Fortsetzung zu Beyond Good & Evil angekündigt. Es handelt sich offenbar um ein Multiplayer-Prequel ohne Heldin Jade aus Teil 1.

Sony

Shadow of the Colossus Remake kommt für PS4

Shadow of the Colossus erschien ursprünglich für die PS2, wurde für die PS3 noch einmal überarbeitet und soll nun noch einmal mit schönerer Grafik auf die PS4 kommen.

Monster Hunter: Worlds auch für PC

Der neue Monster-Hunter-Ableger Worlds erscheint 2018 - zum ersten Mal auch für PC.

Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds Addon

Der PS4-Hit Horizon: Zero Dawn erhält mit The Frozen Wilds einen frostigen DLC.

Trailer-Show

Zusätzlich hat Sony haufenweise neues Gameplay zu Spiderman, Days Gone, Call of Duty: WW2, Detroit: Become Human, God of War und Uncharted: The Lost Legacy gezeigt.

