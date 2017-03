News: Battlefield 1 DLC-Inhalte kostenlos spielbar - The Secret World kommt zurück

Donnerstag, 30. März 2017 um 13:40

Themen am 30.03.2017

Battlefield 1 DLC-Inhalte kostenlos

Premium Friends bzw. Freunde heißt ein neues Feature für Battlefield 1 und das soll es der ganzen Community ermöglichen, neue DLC-Maps spielen zu können – egal ob man den Zusatzinhalt gekauft hat, oder nicht.

Dafür braucht man in der Spielergruppe nur mindestens einen Freund, der einen Premium-Pass hat. Der schaltet dann vorübergehend für alle anderen Gruppenmitglieder die Map frei.

Der Haken an der Sache: Erfahrungspunkte sammelt in dem Match nur der, der auch Premium hat. Als Kaufanreiz ist es aber so, dass sich Battlefield 1 die gesammelte Erfahrung mekt und man die nachträglich noch gutgeschrieben bekommt, wenn man den Season-Pass noch kauft.

Außerdem dürfen nur Premium-Käufer in DLC-exklusiven Fahrzeugen spawnen und auch Codexeinträge oder Medaillein aus dem DLC freischalten. Ab heute startet dazu ein Testlauft.

The Secret World Legends vorgestellt

Funcom hatte schon angekündigt, das MMO Secret World neu aufzulegen und jetzt hat das ganze auch einen Namen: Als The Secret World Legends kommt das MMO um Geheimbünde und Mysterien als Free2Play-Spiel zurück.

Funcom hat dabei das Kampfsystem und die allgemeine Spielererfahrung überarbeitet und verspricht 100 Stunden Story-Inhalte, die man sowohl mit anderen Spielern als auch alleine erleben kann.

Einen genauen Release-Termin gibt’s noch nicht, Funcom spricht aktuell nur vom Frühling 2017.

Fallout Shelter auf Steam

Das einstige Mobile-Spiel Fallout Shelter ist nach dem Bethesda-Launcher und dem Windows Store jetzt auch endlich über Steam verfügbar.

Wie schon auf den anderen Plattformen ist das Spiel auf Steam Free2Play, wie üblich gibt’s aber auch im Shop kaufbare Zusatzinhalte.

Zur Feier des Steam-Releases gibt’s für alle Versionen von Fallout-Shelter ein neues Update mit 30 neuen Quests und einer zeitlich begrenzten Oster-Quest, bei der man ein einzigartiges Haustier erspielen kann.