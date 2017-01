News: Battlefield 1 mit neuer Elite-Klasse & Mega-Panzer - GTA-Macher arbeitet an neuem Spiel

Montag, 23. Januar 2017 um 14:30

Themen am 23.01.2017

Neue Elite-Klasse und Super-Panzer für Battlefield 1

They Shall not Pass heißt der nächste DLC für Battlefield 1 und der bringt die Franzosen als neue Kriegspartei in den Multiplayer-Shooter. Dazu gibt’s jetzt einen ersten Teaser und der zeigt bereits eine neuen Soldaten und einen riesigen Panzer.

Besagter Kämpfer könnte eine neue Nahkampf-betonte Eliteklasse sein, das Fahrzeug wiederum möglicherweise ein »Durchbruchpanzer Char 2C«. Ob das Ungetüm ein normales Fahrzeug oder ein Behemoth wird, ist noch unklar.

They Shall not Pass erscheint erst im März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Premium-Käufer dürfen zwei Wochen früher loslegen.

Neues Spiel der Inside- und Limbo-Macher

Playdead, das Team hinter Limbo und zuletzt Inside sind offenbar schon wieder fleissig. Denn es gibt einen ersten Screenshot aus dem noch namenlosen neuen Spiel der Dänen.

Das auf Twitter veröffentlichte Bild zeigt eine Person auf einem Berghang, die einen zerfetzten Fallschirm hinter sich her zieht. In der Ferne geht ein Komet nieder.

Bisher hatte Playdead mit Limbo und Inside zwei clevere Jump’n’Runs mit düsterem Szenario und Environmental Story-Telling veröffentlicht. Zumindest grafisch scheint das neue Spiel in eine ähnliche Kerbe zu schlagen.

An dem Projekt arbeitet das Team seit dem Release von Inside, also Sommer 2016.

Neues Spiel von Ex-GTA-Schöpfer

Als wir das letzte Mal über Leslie Benzies berichtet haben, ging’s dramatisch zu. Damals hatte sich der Ex-Chef von Rockstar North nämlich mit seinen Geschäftspartnern bei Rockstar Games, den Houser-Brüdern überworfen und diese auf 150 Millionen Dollar verklagt.

Jetzt ist Benzies, der seit GTA 3 maßgeblich an der Blockbuster-Reihe mitgearbeitet hat, wieder da – und hat in Schottland gleich eine handvoll neuer Unternehmen gegründet. Das berichtet die Website des Scotsman. Von den fünf neuen Firmen sind zumindest drei im Spielebereich angesiedelt. Nämlich die Virtual-Reality-Firma VR-Chitect, sowie die beiden Studios Everywhere Game und Royal Circus Games.

Letzteres hat sogar schon Markenschutz für ein neues Spieleprojekt angemeldet und das heißt Time for a New World zusammen mit dem Hashtag #TFANW. Was genau das werden wird, ist nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.