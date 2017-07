News: Beta-Start von Star Wars: Battlefront 2 - Größte VAC-Bannwelle in der Steam-Geschichte

Dienstag, 11. Juli 2017 um 13:45

Themen am 11. Juli 2017:

Battlefront-2-Beta-Termin angekündigt

Nachdem bereits der geschlossene Alpha-Test begonnen hat, gibt’s jetzt auch den Termin für die Open Beta zu Star Wars Battlefront 2.

So dürfen Vorbesteller ab dem 4. Oktober loslegen, alle anderen ab dem 6. Oktober. Für alle läuft die Beta dann bis einschließlich 9. Oktober.

Auch in der Open-Beta gibt’s die bereits von der E3 und der Closed-Alpha bekannte Schlacht um Theed auf Naboo für 40 Spieler. Zudem soll’s in der Open-Beta eine Raumjäger-Kampfmission geben, die in der Original-Trilogie spielt.

Mehr Infos dazu wollen DICE und EA zur gamescom bekanntgeben.

Größte Steam-Bannwelle in der Geschichte

Nach der Summersale-Schnäppchenwelle komm jetzt die Cheater-Sintflut. Denn der Betreiber Valve hat auf seiner Online-Plattform Steam einen Tag nach dem Ende des Summers Sales die bisher größte VAC-Bann-Welle der Geschichte durchgeführt.

Insgesamt wurden allein am 6. Juli 40.000 Konten von Cheatern gesperrt – und bei einem VAC-Bann bedeutet dass, das betroffene Konten für alle Spiele die Valve Anti Cheat verwenden gesperrt wurden. Wer also in CS:GO betrogen hat, darf danach auch nicht mehr DOTA 2 spielen.

Das Timing trifft die Betrüger natürlich besonders hart: Denn einen Tag nach dem Ende des Steam Summer Sales verlieren die Schummler damit natürlich jegliche Multiplayer-Spielrechte an gerade erst neu gekauften Spielen – sofern die auch VAC benutzen.

Hinweise auf Patch 1.3 für No Man’s Sky

Es gibt Hinweise auf neue Inhalte für No Man’s Sky. Denn wer an der aktuellen Online-Schnitzeljagd von Hello Games, dem ARG Waking Titan teilnimmt, konnte ein PDF entdecken, in dem die Rede von »einer neuen Erfahrung in einem vertrauten Universum mit Version 1.3 im August ist.«

No Man’s Sky hatte mit dem Foundation und dem Pathfinder-Update im März viele neue Inhalte bekommen. Seitdem hat sich das Team von Hello Games daran gemacht, weiter am Spiel zu arbeiten.

Eine offizielle Ankündigung für Update 1.3. im August gibt’s noch nicht.