News: Bungie prahlt mit Story-Menge von Destiny 2 - Prey-Macher arbeiten an Online-Spiel

Themen am 12.07.2017:

Bungie gibt mit Story-Umfang von Destiny 2 an.

Einer der größten Kritikpunkte an Destiny 1 war, dass die Story komplett auf einen Bierdeckel gepasst hat. Das soll sich bei Teil 2 nicht wiederholen. Denn der Entwickler Bungie behauptet jetzt , Destiny 2 hätte so viel Story, dass die Leute sich drüber beschweren werden.

Die augenzwinkernde Aussage gibt’s in einem Video-Interview bei IGN, in dem die Entwickler den Story-Fokus von Destiny 2 erklären. So habe man mit Teil 1 erst die Welt etablieren müssen, jetzt könne man aber endlich die großen Geschichten erzählen.

So soll Destiny 2 aus verschiedenen Perspektiven erzählen, wie Guardians oder auch einfache NPCs mit dem Verlust des Lichts des Travellers umgehen.

Destiny 2 erscheint im September für PS4 und Xbox One und kommt dann am 24. Oktober auf den PC. Zudem gibt’s ab dem 18. Juli auch eine Beta, die zunächst PS4-Vorbesteller bekommen, alle anderen dann vom 21. Bis 24. Juli spielen dürfen. Für den PC gibt’s erst Ende August eine Beta.

Prey-Entwickler arbeiten an Online-Spiel

Arkane Austin, die Entwickler von Prey, arbeiten offenbar an einem neuen Online-Spiel. Darauf deutet eine Stellenanzeige für einen Online Game Engineer hin. Der soll sich bereits mit Live- bzw. Service-Games auskennen und wird hauptsächlich Spielsysteme für Online-Spiele entwickeln und betreuen.

Mehr Infos zum neuen Spiel gibt’s noch nicht. Arkane Austin hatte zuletzt Prey entwickelt, Arkane Lyon Dishonored 2. Beim Publisher Bethesda passt der Online-Trend ins Bild, denn neben The Elder Scrolls Online und Legends sowie Quake Champions und Fallout Shelter setzt man vermehrt auf Service Games.

Mafia 3 DLC Sign of Times hat nen Release-Termin

Sign of Times heißt der dritte DLC für Mafia 3 und der dreht sich ganz um einen verrückten Cult. Der heißt die Ensanglante und führt an düsteren Orten in New Bordeaux finstere Rituale durch. Held Lincoln Clay gerät in den Schlamasel, weil die Sekte ausgerechnet in den Überresten von Samys Bar eines ihrer Rituale abhält.

Spielerisch soll der DLC mehr auf das aufdecken von Hinweisen mit einer Schwarzlich-Lampe und Halluzinationen abzielen. Sign of Times ist Teil des Season Pass und erscheint am 25. Juli.

Tony Hawk HD fliegt von Steam

Zu guter letzt noch ein Hinweis: Denn die HD-Neuauflage Tony Hawk’s Pro Skater HD verschwindet von Steam. Noch bis zum 17. Juli kann man das Spiel zum vergünstigten Preis von nur 2 Euro kaufen.