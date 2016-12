News: Das beste Mass Effect umsonst - Erster Battlefield-1-DLC angekündigt

Dienstag, 20. Dezember 2016 um 14:23

Themen am 20.12.16:

Neue Klasse Inquisitor für Grim Dawn

Das beliebte Action-Rollenspiel Grim Dawn bekommt nächstes Jahr eine neue Erweiterung und da haben die Entwickler nun eine der beiden neuen Klassen enthüllt. So wird Grim Dawn um die Meisterschaft Inquisitor erweitert, einer Klasse, die sich die Magie ihrer Feinde zu eigen macht, um verheerenden Schaden anzurichten. Der Inquisitor ist mit einer Pistole ausgestattet , sowohl im Fernkampf tödlich, aber auch in engen Gassen im Nahkampf eine Macht. Runen-Fallen, Gruppen-Buffs, arkane Siegel und geheime Worte der Macht. Das alles gehört zu seinem Sortiment. Wird sehr spannend, welche Klassen-Kombinationen sich damit anstellen lassen. Wann genau das alles kommt, das schreiben die Entwickler noch nicht, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Erster Battlefield-1-DLC angekündigt

„You shall not pass!“ Nein THEY shall not pass, denn so heißt nämlich die erste Erweiterung für Battlefield 1. Die soll im März kommen und sich auf den Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich um Verdun konzentrieren. Dazu wurden gleich einige Artworks veröffentlicht, unter anderem seht ihr dort einen brennenden Wald. Die Schusswechsel waren damals nämlich tatsächlich so heftig, dass Waldbrände ausgebrochen sind. Wie viele neue Maps die Erweiterung tatsächlich beinhaltet, das ist noch gar nicht so genau bekannt, aber eine Karte soll sich auf jeden Fall um das Dorf Samogneux drehen, eine weitere die Kämpfe in Fort Vaux behandeln. Dazu kommen natürlich einige neue Waffen und Dogtags. Geplanter Release wie gesagt im März, Besitzer des Premium-Passes dürfen 2 Wochen vor allen anderen ran.

Mass Effect 2 bei Origin "Auf's Haus"

Mass Effect 2 gibt’s derzeit bei Origin für Umme, oder sollte es geben. Bei einigen Usern taucht das Sonderangebot der Auf’s-Haus-Aktion derzeit noch nicht auf, BioWare selber aber bestätigte, dass es geplant ist. Wir gehen also davon aus, dass sich da in den nächsten Stunden, maximal Tagen etwas tut und dann steht uns da ein richtig guter Deal ins Haus. Mass Effect 2 ist für viele der beste Teil der beliebten Shepard-Trilogie und bietet inklusive seiner DLCs unzählige Stunden Spielspaß. Also der perfekte Zeitpunkt, sich auf den Release von Mass Effect Andromeda einzustimmen. Wenn ihr Mass Effect 2 noch gar nicht gespielt habt, solltet ihr das unbedingt tun, eines meiner absoluten Lieblingsspiele.