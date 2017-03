News: Destiny 2 Release-Termin geleakt - Outlast 2 erscheint ungekürzt in Deutschland

Freitag, 24. März 2017 um 13:12

Themen am 24.03.2017:

Destiny 2 Release-Termin geleakt

Erscheint Destiny 2 am 8. September? Darauf deutet ein angeblich in Italien geleaktes Werbeposter zur Online-Shooter-Fortsetzung hin.

Das zeigt eine Rendergrafik mit drei Helden, die aussehen wie die altbekannten Klassen Titan, Warlock und Hunter. Außerdem steht unten auf dem Poster noch der Hinweis, dass es im Juni einen Beta-Test geben wird. Der Erklärungssatz dazu ist abgeschnitten, es sieht aber so aus, als sei die Beta-Teilnahme ein Vorbesteller-Bonus.

Destiny 2 soll ein Neuanfang für den Online-Shooter werden. So werden zwar Klasse und Aussehen übertragen, Items, Fähigkeiten und Währungen bleiben aber zurück.

Als großes Finale gibt’s im alten Destiny den Event Age of Triumph mit überarbeiteten Raids und jeder Menge Herausforderungen. Das startet am 28. März.



Outlast 2 kommt nach Deutschland und doch nach Australien

Outlast 2 wird ungekürzt in Deutschland erscheinen. Die Horrorfortsetzung hat von der USK den roten »Keine Jugendfreigabe«-Aufkleber bekommen und kann so ganz normal am 25. April erscheinen.

Witzigerweise kann es das jetzt doch auch in Australien. Da hatte die Alterseinstufungsbehörde OFLC dem Spiel nämlich zunächst wegen »gewaltätiger Sexszenen« die Freigabe verweigert, was dort einem Verkaufsverbot gleich kommt.

Jetzt darf es aber plötzlich doch mit 18+-Rating erscheinen – und zwar komplett ohne irgendwelche Änderungen. Der Grund: Die Behörde habe ihre Meinung nach erneuter Vorlage geändert.



WoW-Update 7.2 Release-Termin bekannt; Battle.net heißt nur noch Blizzard

Neue Inhalte für World of Warcraft: Blizzard hat den Release-Termin für das nächste große Content Update 7.2 angekündigt. Ab dem 28. März dürfen die Spieler dann das neue Gebiet der Verheerten Küste sowie den neuen Dungeon Kathedrale der ewigen Nacht erforschen. Später stellt man sich dann auch dem Schurken Kil’Jaden im neuen Raid Grabmahl von Sargeras.

Außerdem gibt’s noch eine Änderung beim Battle.net: Wie bereits angekündigt heißt der Battle.net-Launcher ab sofort nur noch Blizzard-App.