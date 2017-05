News: Far Cry 5 und The Crew 2 von Ubisoft bestätigt - Minecraft-Entwickler retten Papageien

Mittwoch, 17. Mai 2017 um 13:39

Themen am 17.05.2017

Ubisoft bestätigt Far Cry 5 und The Crew 2

Mit seinen aktuellen Quartalszahlen hat es Ubisoft offiziell gemacht. Bis März 2018 soll es nicht nur ein neues Assassin’s Creed geben, sondern auch Far Cry 5 und The Crew 2.

Zu beiden Spielen gibt’s aktuell nur das Logo, mehr Infos werden wir dann aber zur E3 bekommen. Zu Far Cry 5 gibt’s bisher Gerüchte, dass das im US-Bundesstaat Montana spielt, einige sprechen sogar von einem Western-Spiel. Zum nächsten Assassin’s Creed gibt’s die Gerüchte und geleakten Screenshots, dass das Spiel Assassin’s Creed Origins heißt und unter anderem im alten Ägypten spielt.

Ubisoft erklärt außerdem, dass künftig alle seine großen Spiele einen sogenannten Live-Service beinhalten werden – also über viele Monate neue Online-Inhalte und Updates bekommen wird.

Minecraft ändert Vogelfütter-Mechanik

Die Entwickler von Mojang wollen die Papageien-Fütter-Mechanik in Mincecraft ändern. Der Grund: Man fürchtet, dass dadurch echte Vögel zu Schaden kommen. Denn in Minecraft soll man Papageien mit Schokokeksen füttern. In der Realität ist das für die Vögel aber nicht nur schlecht, sondern unter Umständen sogar tödlich.

Ausgelöst durch ein besorgtes Reddit-Posting mit großem Community-Echo haben die Entwickler gegenüber der Website Vice Motherboard erklärt, dass man sich der großen Verantwortung bewusst ist, und deshalb die Mechnik ändern will. Denn viele Minecraft-Spieler sind noch sehr jung – und das Risiko, den kleinen Spielern schädliche Behandlung ihrer Haustiere im Spiel beizubringen, möchte man nicht eingehen. Deshalb ändert man das bevorzugte Futter für Papageien mit dem kommenden Update 1.12. Welches Futter es dann sein wird, ist unklar.

Harvest Moon kommt für PC

Eine kleine Sensation: Harvest Moon kommt endlich auf den PC. Zum 20 jährigen Jubiläum der Bauernhof-Reihe erscheint der neue Teil Harvest Moon: Light of Hope neben PS4 und Nintendo Switch auch für PC erscheinen.

In Light of Hope erleidet der Spieler Schiffbruch und muss fortan die kleine Hafenstadt wieder aufbauen, in die man angespült wird. Wie üblich bestellt man dazu das Feld, betreibt Viehzucht und schließt Freundschaften mit anderen Dorfbewohnern.

Für die PC-Version von Harvest Moon ist vermutlich zu großen Teilen der Welterfolg des Indiespiels Stardew Valley verantwortlich.