News: For Honor mit Gratis-Maps und -Modi - Ex-Mitarbeiter will Crytek verklagen

Donnerstag, 15. Dezember 2016 um 13:29

Themen am 15.12.2016:

Alle DLCs und Maps für For Honor gratis

Nach dem Online-Zwang-Dämpfer von gestern gibt’s heute wieder gute Nachrichten zum Schwerkampfspiel For Honor. Denn die Entwickler von Ubisoft haben erklärt, in Zukunft alle DLCs mit Maps und Modi kostenlos anzubieten.

Als Grund nennt man, die Community nicht spalten zu wollen. Damit folgt For Honor dem sehr erfolgreichen Prinzip von Rainbow Six: Siege.

For Honor erscheint im Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Ex-Crytek-Entwickler will Klage mit Crowdfunding finanzieren

Noch immer gibt’s keine offizielle Stellungnahme zu den Lohnauszahlungsschwierigkeiten beim Entwickler Crytek. Jetzt sammelt aber der ehemalige Angestellte Ludvig Lindqvist über die Crowdfunding-Plattform GoFundMe Geld, um rechtliche Schritte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber einzuleiten.

Lindqvist erklärt, seit über zwei Monaten keinen Lohn mehr erhalten zu haben. Zuvor sei sein Lohn außerdem einen Monat zu spät bezahlt worden.

Aktuell steht die Kampagne, deren Ziel 20.000 Euro sind, noch bei mageren 30 Euro da. Sollte Lindquist den Betrag dennoch zusammenbekommen oder insgesamt weniger Anwaltskosten haben, möchte er den Überschuss anderen Crytek-Kollegen mit finanziellen Schwierigkeiten oder für karitative Zwecke spenden.

Crytek hat sich noch immer nicht zum Vorfall geäußert. Schon 2014 hatte das Studio sehr ähnliche Probleme und konnte Mitarbeiter nicht bezahlen.

Dishonored 2 bekommt endlich New Game Plus Mode

Dishonored 2 bekommt nächste Woche in einem kostenlosen Update einen New Game Plus Modus. Diese Möglichkeit, das Spiel nach dem Durchspielen mit allen erlangten Fähigkeiten nochmal von vorne zu beginnen, kennt man schon aus vielen anderen Spielen.

In Dishonored 2 ist die Besonderheit aber, dass man damit die Fähigkeiten von Corvo und Emily kombinieren kann und sich so beim zweiten Durchlauf einen Super-Assassinen basteln kann.

Die kostenlose Erweiterung kommt mit einer Reihe von weiteren Bugfixes daher und wird aktuell noch intern getestet. Am 19. Dezember soll der Patch erscheinen.