News: For Honor verliert 95% der PC-Spieler - Hinweise auf neues Splinter Cell

Donnerstag, 08. Juni 2017 um 14:15

Themen am 8. Juni 2017:

Massiver Spielerschwund bei For Honor für PC

Von der usprünglichen For Honor PC-Community haben 95% aufgehört das Schwertkampfspiel zu spielen. Diese vernichtenden Zahlen liefert das Analyse-Portal Githyp. So sollen von den über 70.000 Spielern zu Beta Zeiten und 45.000 zum Release gerade mal noch 3400 übrig sein. Der Beginn von Season 2 im Mai hat die Zahlen nur kurzzeitig mal auf bis zu 4700 Spieler ansteigen lassen.

For Honor übertrifft damit sogar noch Ubisofts bisherigen Negativrekord: The Division hatte im vergangenen Jahr zwischenzeitlich 93% der Spieler verloren. Allerdings gelang es Ubisoft auch, das strauchelnde Rainbow Six: Siege umzukrempeln und stabile Spielerzahlen vorzuweisen.

Hinweise auf neues Splinter Cell

Arbeitet Ubisoft an einem neuen Splinter-Cell? Gerüchte dazu gibt’s seit dem letzten Ableger Blacklist von 2013 viele, jetzt gibt’s aber neue Hinweise von der Markenschutz-Website Justia. Dort ist nämlich zu lesen, dass sich Ubisoft kürzlich wieder Splinter Cell hat schützen lassen. Allerdings ist damit keine Erneuerung des bestehenden Eintrags, sondern einer neuen Marke mit gleichem Namen gemeint.

Ob das schon der finale Titel oder nur ein Platzhalter für den neuen Teil ist, ist nicht bekannt. Würde das Spiel nur Splinter Cell heißen, deutet dass auf einen Reboot der Reihe hin. Bereits im letzten Jahr sind Gerüchte aufgetaucht, dass Ubisoft dafür den alten Sam-Fisher-Sprecher Michael Ironside zurückbringen will.

Mehr Infos gibt’s hoffentlich zur E3.

Neues Spiel der Sniper-Elite-Macher Strange Brigade angekündigt

Strange Brigade heißt das neue Spiel der Sniper-Elite-Entwickler Rebellion und das hat das Studio offiziell mit einem Trailer angekündigt.

Ähnlich wie in den Zombie-Army-Ablegern der Scharschützen-Spiele wird’s auch diesmal wieder okkult: Eine Vierertruppe aus 30er-Jahre-Helden legt sich in den entlegendsten Winkeln des britischen Empires mit übernatürlichen Feinden wie Mumien, Zombies und riesigen ägyptischen Monstern an. Gespielt wird der Koop-Shooter aus der 3rd-Person-Perspektive, jeder Charakter hat dabei andere Spezialfähigkeiten.

Strange Brigade soll für PC, Xbox One und PS4 erscheinen, einen genauen Termin gibt’s noch nicht.