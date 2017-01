News: Gerüchte zu Fallout: New Vegas 2 - Neuer DLC für Resident Evil 7

Dienstag, 31. Januar 2017 um 14:10

Themen am 31.01.2017:

Fallout New Vegas 2 Gerüchte; Fallout 4 HD-Texturen

Oh, muss schon wieder Dienstag sein, denn es gibt neue Gerüchte zu einem neuen Fallout: New Vegas. Die kommen diesmal von der Website Fraghero und besagen, dass beim Entwickler Obsidian ein Fallout: New Vegas 2 in der Mache ist.

Als Quelle nennt die Seite einen Brancheninsider, der ihnen zuvor bereits korrekte Infos zu Red Dead Redemption 2 und The Last of Us 2 Part 2 gesteckt hat.

Aktuell weiß man jedoch nur, dass das Spiel bei Obsidian in Entwicklung ist und zur E3 angekündigt werden soll.

Obsidian hatte erst vor kurzem dementiert, an einem Spiel namens Fallout: New Orleans zu arbeiten. Aktuell entsteht beim Entwickler das erfolgreich über Crowdfunding finanzierte Pillars of Eternity 2: Deadfire.

Für Fallout 4 erscheint übrigens in Kürze ein kostenloses HD-Update auf PS4 Pro und PC. Das schraubt die Auflösung auf der Konsole auf Native 1440p und bringt bessere Lichteffekte. Auf dem PC gibt’s HD-Texturen, für die man aber nicht nur 53 GByte mehr Festplattenplatz, sondern auch ne Geforce GTX 1080 braucht.

Resident Evil 7 bekommt neuen DLC, Aktien rutschen ab.

Ein Auf und Ab für Resident Evil 7. Denn obwohl das Spiel bisher mehr als 2,5 Millionen mal an den Handel ausgeliefert hat, fällt die Aktion von Publisher und Entwickler Capcom als Folge dieser Ankündigung. In den letzten vier Tagen ist der Kurs um etwa 6,5 Prozent gefallen.

Das bei Kritikern und Fans weniger beliebte Resident Evil 6 hatte noch in der ersten Woche 4,5 Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert. Bei Teil 5 warens immerhin 4 Millionen Stück im gleichen Zeitraum.

Trotzdem gibt’s Nachschub: Auf der PS4 ist ab sofort der erste DLC Banned Footage Vol.1 mit den drei Zusatzinhalten Schlafzimmer, Ethan must Die und Nightmare. Für PC und Xbox One gibt’s den DLC erst ab dem 21. Februar, gleichzeitig mit dem Release von Banned Footage Vol 2.

Tony Hawk will ein neues Spiel machen

Skateboard-Legende Tony Hawk hat offenbar immer noch nicht genug vom Spielemachen. Denn obwohl die letzten Ableger seiner Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe eher enttäuschend waren, arbeitet der »Birdman« jetzt wieder an einem neuen Spiel.

Das wird aber seinen Aussage im Interview mit dem Magazin Jenkem hervor. Das neue Spiel befindet sich noch in einer sehr frühen Phase und es gibt auch noch keine unterschriebenen Verträge. Das Interessante daran: Hawk arbeitet diesmal ausdrücklich nicht mit Activision zusammen, die als Publisher die bisherige Pro Skater-Reihe betreut haben.