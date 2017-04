News: Größte Gaming-Firma greift Steam an - Starcraft ab jetzt kostenlos zum Download

Mittwoch, 19. April 2017 um 14:45

Themen am 19.4.:

Erster Story-DLC für Ghost Recon: Wildlands erschienen

Der erste große Story-DLC für Ghost Recon Wildlands namens Narco Road ist da, zumindest für Besitzer des Season Pass. Alle anderen müssen noch bis zum 25. April warten. In Narco Road infiltrieren wir undercover drei Schmugglergangs, um an deren heimtückischen Anführer El Invisible heran zu kommen. In insgesamt 15 Story-Missionen arbeiten wir uns langsam in den Rängen nach oben und verschaffen uns beispielsweise mit den neuen Renn-Herausforderungen Respekt. Ähnlich wie in Forza Horizon 3 steigt mit abgeschlossenen Herausforderungen unsere Follower-Zahl, wodurch wir die Führungsebene dann langsam aber sicher auf uns aufmerksam machen.

Starcraft ab jetzt kostenlos zum Download

Wie bereits vor ein paar Wochen angekündigt, hat der 9 Jahre alte RTS-Klassiker StarCraft ein neues Update erhalten, dass das Spiel neben einiger Verbesserungen nun komplett kostenlos macht. Nachdem das Spiel vor ein paar Wochen schon auf dem Public Test Realm verfügbar war, können wir nun auf der offiziellen Seite die finale Version herunterladen und einen absoluten Klassiker genießen. Verfügbar sind Hauptspiel, sowie Addon Brood War, Spiele, die den Grundstein für die heutige E-Sports-Szene gelegt, die Echtzeit-Strategie auf ein neues Level gehoben und das Grundgerüst für das heute so beliebte MOBA-Genre gebildet haben. Wer vor dem Release der Remastered Version später in diesem Jahr schon mal reinspielen will, der sollte sich das nicht entgehen lassen.

Größte Gaming-Firma der Welt greift Steam an

Habt ihr schon mal von dem Unternehmen Tencent gehört? Wenn nicht, dann muss euch das nicht peinlich sein, denn hier in Europa bekommt man vom chinesischen Gaming-Markt ja nicht allzu viel mit. Was aber, wenn ich euch sage, dass Tencent die größte Gaming-Firma der Welt ist? Sie ist Schirmherr der League of Legends Entwickler von Riot Games und besitzen Anteile an Activision Blizzard… und haben in China eine Steam-ähnliche Plattform namens Tencent Gaming Plattform. Und diese soll unter dem neuen Namen WeGame nun den weltweiten Markt erobern und dürfte damit zum wohl größten Konkurrenten von Steam werden. In China allein verzeichnet die Plattform rund 200 Millionen aktive Nutzer. Laut der Zählung von 2015 kommt Steam gerade mal auf 125 Millionen. Ein wirklich interessanter neuer Konkurrent also, dürfte spannend werden, wie das unsere Gaming-Szene verändern wird.