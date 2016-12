News: Guardians of the Galaxy-Spiel angekündigt - Neues Szenen aus Death Stranding, Prey & Mass Effect

Freitag, 02. Dezember 2016 um 14:28

Themen am 02.12.2016:

Dauntless angekündigt

Auf den The Game Awards gab’s einige Neuankündigungen. Darunter etwa das Fantasy-Action-Rollenspiel Dauntless. Das kommt von Ex-Mass-Effect-Machern und wird eine Art Free2Play-Monster Hunter. Als vierköpfiges Heldenteam jagt man so also große Sagengestalten in einer postapokalyptischen Fantasy-Welt. Erscheinen solls 2017 für PC, schon jetzt kann man sich zur Beta anmelden.

Telltale Guardians of the Galaxy

Der Marvel-Lizenzdeal mit Telltale trägt erste Früchte, denn als nächste Episodenspiel-Reihe sind die Guardians of the Galaxy dran. Dazu gabs aber nur nen kurzen Teaser mit Mixtape im Weltraum. Welche Guardians dabei sind und worum’s geht ist unklar.

Death Stranding vorgestellt

Hideo Kojima hat nicht nur einen Preis als Industry Icon angenommen, sondern auch neue Szenen aus Death Stranding gezeigt. Das bleibt ähnlich mysteriös, zeigt aber zwei gute Kojima-Kumpels in Spielgrafik: Guilermo del Toro als Baby-Träger und Mads Mikkelsen als sinistren Zombie-Soldaten-Anführer. Nette Randinfo: Death Stranding setzt als Engine wohl auf eine Technologie namens Decima, was eine modifizierte Version der Engine von Infamous Second Son von Sucker Punch ist.

Flottes Gameplay aus Mass Effect Andromeda & Prey

Auch aus Mass Effect Andromeda und Prey gab’s neue Spielszenen. Mass Effect Andromeda wirkt sehr hübsch und über weite Strecken wie ein typisches Mass Effect-Spiel. Interessant dabei ist aber, wie viel flotter die Kämpfe jetzt laufen. So bleibt der Spieler nur wenige Sekunden am selben Ort und springt und teleportiert sich wild übers Schlachtfeld.

Bei Prey wiederum war zu sehen, wie vielfältig die Möglichkeiten des Spielers sind. Der kann entweder mit Waffengewalt Gestaltwandelnde Aliens erledigen, oder sich mit Implantaten coole Alienfähigkeiten aneignen um selbst die Gestalt von Gegenständen anzunehmen. Außerdem haben die Macher von Arkane mit der Gloogun eine Klebepistole gezeigt, die Feinde fesetzt, Treppen bauen und Brände löschen. Zu guter letzt gibt’s auch ein umfangreiches Crafting-System, mit dem man an 3D-Druckern im Spiel jeden Gegenstand im Spiel herstellen kann.

Duken Nukem in Bulletstorm: Full Clip Edition

Bulletstorm kommt als HD-Neuauflage für PC, PS4 und Xbox One zurück und bringt neue Score-Attack-Modi. Außerdem gibt’s auf Wunsch auch einen neuen Hauptcharakter: Nämlich Duke Nukem, der nicht nur ein simpler Skin ist, sondern auch einen eigenen Sprecher hat. Gute Mischung: So darf der Duke auch mal in diesem Jahrtausend in nem guten Shooter mitmischen.

Legend of the Zelda: Breath of the Wild

Erster Hinweis auf Zelda oder gar eine spielbare Heldin?