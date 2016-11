News: Handschuh-Skins für CS:GO - Marvel vs Capcom 4 ohne X-Men-Charaktere

Dienstag, 29. November 2016 um 12:59

Themen am 29.11.2016:

Counterstrike bekommt Handschuh-Skins & Wettereffekte

CS:GO bekommt nach Waffenskins jetzt auch Handschuh-Skins. Das haben die Entwickler im offiziellen Blog angekündigt.

Denn mit dem aktuellen Update gibt’s die neuen sogenannten Glove-Cases, in denen neben 17 neuen von Community-Mitgliedern erstellten Waffenskins auch die Möglichkeit besteht einen von insgesamt 24 Handschuh-Skins zu bekommen. Wie üblich braucht man dafür einen passenden Schlüssel, den man kaufen muss.

Außerdem gibt’s auch 7 neue Stat Track Music Kits, die man über die neue Radical Music Box bekommen kann.

Außerdem gibt’s auch als inoffizielle Mod Maps mit wechselndem Wetter. Die Modder Luke Millanta und Lewis Palfrey haben die Karten Cache, Dust2, Mirage und Overpass mit insgesamt 10 unterschiedlichen Wettertypen ausgestattet, die zufällig am Rundenanfang bestimmt werden. So gibt’s leichten und schweren Regen der Feuer löscht oder Sandstürme, die die Sicht extrem erschweren.

Gerüchte um Marvel vs. Capcom 4

Ja was denn ist denn jetzt mit Marvel vs Capcom 4? Da halten sich nämlich seit Tagen die Gerüchte, dass die Fighting-Game-Fortsetzung auf der PlayStation Experience vorgestellt werden soll und es 2017 erscheint.

Dazu zirkulieren auch diverse Screenshots aus einem angeblichen Trailer. Den haben einige Hardcore-Fans bereits auseinandergenommen und das ganze wegen zu vieler Fehler als billigen Photoshop-Fake bezeichnet.

Jetzt erklärt allerdings die US-Website Polygon.com, von mehreren Insidern nochmals die Bestätigung bekommen zu haben, dass Marvel vs. Capcom 4 auf der PSX vorgestellt wird.

Die große Änderung: Bei den Marvel-Charakteren soll es wohl einen stärkeren Fokus auf das Marvel Cinematic Universe geben. Dadurch gibt’s neben Captain America und Iron Man auch die Guardians of the Galaxy und Ant-Man, man verzichtet aber wohl komplett auf jegliche X-Men-Charaktere.

Damit wäre Marvel vs. Capcom das erste in der Reihe ohne Wolverine & Co. Immerhin hatte die Reihe ihre Wurzeln ja im X-Men-Fighting-Game Children of the Atom.

Ultimate Marvel vs Capcom 3 ist 2011 erschienen. Allerdings ist Capcoms Marvel-Lizenz 2013 ausgelaufen, weshalb es keine Updates mehr für das Prügelspiel gibt.

Die PlayStation Experience findet am 3. Und 4. Dezember statt.

Bodenfahrzeug für No Mans Sky aufgetaucht

Für No Man’s Sky wurde gerade erst das Foundation-Update veröffentlicht, da haben aufmerksame Fans schon weitere Inhalte im Programmcode gefunden. So gibt’s schon jetzt ein Bodenfahrzeug inklusive Ruf-Terminal. Das kann man zwar im Spiel bizarr zusammengefaltet anschauen, fahren aber noch nicht.

Allerdings hatten die Macher von Hello Games bereits erklärt, dass Bodenfahrzeuge oder UBoote eine mögliche Erweiterung für’s Spiel wären. Auf der anderen Seite haben die noch ne ganze Menge mehr gesagt, was dann nicht passiert ist.