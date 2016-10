News: Happy End für Anno 2205: Frontiers DLC - Overwatch mit Halloween-Event & 20 Millionen Spielern

12.10.2016 40 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Themen am 12.10.2016:

Overwatch bekommt Halloween-Update; hat 20 Millionen Spieler

Vor ein paar Tagen war’s noch ein Gerücht, jetzt ist es offiziell: Overwatch bekommt zu Halloween einen speziellen Event mit Horde-Spielmodus. In Dr. Junkensteins Revenge können die Spieler als Weekly Brawl kooperativ gegen Wellen von KI-Zomnics kämpfen. Noch bis zum 1. November kann man den spielen. Außerdem gibt’s bis dahin spezielle Halloween-Lootboxen, in denen neue Skins, Emotes und Sprays drin sind. Übrigens: Wie Blizzard vermeldet, spielen inzwischen 20 Millionen Spieler Overwatch. Offizielle Infos zur Heldin Sombra gibt’s nach dem Leak vor ein paar Tagen immer noch nicht.

Ubisoft lenkt bei Anno 2205-Season-Pass Debakel ein.

Letzte Woche gab’s großen Trubel in der Community von Anno 2205. Denn da wurde bekannt, dass der neu angekündigte DLC Frontiers nicht Teil des Season Passes ist und Käufer des Season Passes die Erweiterung separat dazukaufen müssen. Die Aufregung dazu war groß, die Steambewertung ist in den Keller gestüztz und der Kollege Heiko hat das ganze auch in Klartext zu seinem Aufreger der Woche gemacht und jetzt hat die Sache ein Happy End. Wie Ubisoft nämlich im offiziellen Forum erklärt, ist der Frontiers-DLC jetzt DOCH Teil des Season Pass. Alle Season Pass Besitzer sollten den DLC jetzt also ohne weitere Kosten herunterladen können.

Cuphead kommt erst 2017

Das 30er-Jahre-Zeichentrick-Actionspiel Cuphead kommt doch nicht mehr 2016. Das hat das Team von StudioMDHR auf der offiziellen Website erklärt. Neuer Plan ist, Cuphead Mitte 2017 gleichzeitig für Steam, Windows 10 und Xbox One zu veröffentlichen. Als Grund nannte das Team, das nur mit mehr Zeit die ursprüngliche Vision des Teams ohne Abstriche umsetzbar ist.