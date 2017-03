News: Hinweis auf Evil Within 2 - Neue Total-War-Spiele in Arbeit

Montag, 20. März 2017 um 14:35

Themen am 20.03.2017:

Neue Total-War-Spiele in Arbeit

Creative Assembly arbeitet nicht nur an der Fortsetzung Total War: Warhammer 2, sondern auch an einem neuen, noch nicht angekündigten historischen Total War Spiel.

Welches Szenario das haben wird, ist noch geheim, laut offiziellem Forumsbeitrag ist der Titel aber aktuell von der Vor- in die Vollproduktion übergegangen. Das letzte historische Spiel von Warhammer war übrigens Total War: Attila von 2015.

Neben dem neuen historischen Total War und Warhammer 2 entsteht bei den verschiedenen Teams von Creative Assembly außerdem das Free2Play-Rundenstrategiespiel Total War Arena und noch ein weiteres Geheimprojekt, dass noch vor dem nächsten historischen Spiel fertig werden soll.

Hinweise auf Evil Within 2

Arbeitet das Team von Tango Gameworks an der Horrorfortsetzung The Evil Within 2? Darauf deutet jetzt zumindest eine im Neogaf-Foum aufgetauchte Stellenanzeige hin. Dort sucht man nämlich einen Übersetzer für Qualitätssicherung und Bug-Testing zu Psycho Break 2 – dem japanischen Titen von The Evil Within 2.

In der Stellenanzeige ist nur die Rede von Xbox 1 und PS4, das muss aber natürlich nicht ausschließen, dass es auch eine PC-Version gibt. Evil Within 1, vom Resident-Evil-Miterfinder Shinji Mikami ist 2014 beim Publisher Bethesda erschienen. Gut möglich dass wir noch in diesem Jahr mehr davon hören.

Mario Run bekommt Android-Termin

Na endlich: Super Mario Run hat jetzt einen genauen Release-Termin für Android. So soll das Mobile-Spiel ab Donnerstag dem 23. März im Google Play Store verfügbar sein.

Einen Preis gibt’s noch nicht. Die iOS-Version ist kostenlos, hat aber nur einen begrenzten Umfang. Erst wenn man für 9,99 Euro bezahlt, werden alle Welten freigeschaltet.

