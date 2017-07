News: Hinweise auf N64-Mini - Just Cause 3 Multiplayer-Mod veröffentlicht

Freitag, 21. Juli 2017 um 14:10

Themen am 21.07.2017:

Hinweise auf N64 Mini

Kommt nach dem NES und dem SNES Classic Mini jetzt auch eine Miniaturausgabe des N64? Davon geht der Analyst Patrick Joynt, Vize-Präsident des Global Consulting-Unternehmens Magid, im Gespräch mit GameSpot fest aus. Denn die Ankündigung des SNES Mini habe die Anleger enorm gefreut, der N64 Classic Mini ist also der logische nächste Schritt.

Beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum gibt’s jetzt auch einen ersten Hinweis. Denn da hat sich Nintendo nicht nur Controller-Symbole für NES und SNES sichern lassen, sondern auch einen stylisierten N64-Controller.

Eine offizielle Ankündigung ist das freilich noch nicht, doch auch das SNES Mini ist seinerzeit durch einen Markenschutzeintrag aufgeflogen.

Das SNES Mini erscheint am 29. September für knapp 100 Euro, ist aber schon jetzt nur noch schwer zu bekommen.

Call of Duty WW2 mit Zombie-Modus

Nach den Leaks gab’s auf der San Diego Comic Con die offizielle Ankündigung: Call of Duty WW2 bekommt wieder einen Zombie-Modus. Der heißt Nazi Zombies und bietet genau das: Kooperatives niedermähen von Untoten Nazi-Soldaten.

Wie üblich gibt’s für den Modus wieder ein großes Star-Aufgebot. Neben Dr. Who-Darsteller David Tennant spielen außerdem Ving Rhames, Udo Kier, Elodie Yung aus Daredevil und Katheryn Winnick aus Vikings die Hauptrolle. Darin soll ein Heldenteam im bayrischen Mittelburg die okulten Versuche eines verrückten Nazi-Wissenschaftlers stoppen.

Wie üblich wird der Modus also wieder B-Movie-Blödelei – im Gegensatz zur Solo-Kampagne, die ernstere Töne anschlagen will.

Call of Duty WW2 erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One.

Just Cause 3 Multiplayer-Mod veröffentlicht

Das ambitionierte Mod-Projekt Just Cause 3 Multiplayer ist endlich fertig. Ab sofort kann man sich die finale Fassung des Mehrspieler-Modus vom Team Nanos kostenlos über Steam für PC herunterladen.

Laut dem Mod-Team sind damit Rennen, Erkundung, verrückte Stunts und Schießereien mit hunderten Spielern pro Server möglich.

Später will das Team auch Steam-Achievements einführen und weiter an der Mod arbeiten.