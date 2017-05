News: Hitman Season 2 kommt - Surviving Mars von den Tropico-Machern

Montag, 15. Mai 2017 um 13:43

Hitman ist gerettet

Die Zukunft der Hitman-Serie scheint doch erstmal sicher. Wie GameStar von einer anonymen, Entwickler-nahen Quelle erfahren hat, behält das Studio iO Interactive nicht nur die Rechte an Hitman, sondern arbeitet auch bereits an Season 2 des episodischen Auftragskillerspiels.

Letzte Woche hatte der langjährige Partner und Publisher Square Enix angekündigt, die Zusammenarbeit mit iO Interactive zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob der Publisher die Markenrechte an Hitman behält. Wie unsere Quelle erklärt, ist das also nicht der Fall.

Konkrete Infos zur Season 2 gibt’s nicht, iO Interactive arbeitet aber offenbar schon seit einer Weile daran.

Surviving Mars angekündigt

Surviving Mars heißt ein neues Aufbauspiel von den Tropico-Machern Haemimont Games. Das erscheint über den Publisher Paradox und gibt dem Spieler die Aufgabe, eine funktionierende Kolonie auf dem roten Planeten aufzubauen.

Jeder einzelne Kolonist soll dabei seine eigene Persönlichkeit und Fähigkeiten haben, auf die man als Spieler aufpassen muss. Laut den Entwicklern hilft einem der genialste Wissenschaftler nichts, wenn der nach zu vielen Überstunden dem Alkoholismus verfällt.

Zudem soll man neben dem Aufbau der Kolonie auch die Geheimnisse des Planeten ergründen. Die können entweder unglaubliche Fortschritte oder großes Unheil über die Kolonie bringen und variieren bei jedem neuen Durchgang.

Surviving Mars soll 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Shadow Warrior 2 Termin

Nachdem es für PC bereits seit Monaten erhätlich ist, hat Shadow Warrior 2 jetzt auch einen Release-Termin für PS4 und Xbox One: Am 19 Mai gibt’s das Action-Gemetzel dann endlich.

Wer Shadow Warrior 2 digital im PSN für PS4 kauft, bekommt außerdem Teil 1 gratis dazu.

Die PC-Version ist bereits letztes Jahr im Oktober erschienen und durchweg positiv bewertet worden.

