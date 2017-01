News: Hurra, Michi ist wieder da - Neues Spiel der Trine-Macher Has-Been-Heroes

Montag, 16. Januar 2017 um 14:40

Themen am 16.01.2017:

Games Done Quick spielt Rekordsumme ein

Tolle Spiele schnell gespielt:

Das ist worauf Games Done Quick abzielt.

Der Speedrun-Event war ein voller Erfolg:

Der Lohn ist eine Menge Gold. Geld.

Denn eine Woche wurd‘ gerast

Und jedes Genre abgegrast.

Dark Souls, Zelda, Bomberman,

Da wird man schnell zum Speedrun-Fan.

Doch man hat nicht nur zum Spaß gesendet:

Es wurde auch fleissig gespendet.

2,2 Millionen Dollar für den guten Zweck

Das bläst sogar den Rekord aus dem Vorjahr weg!

In den Kampf gegen Krebs wird damit investiert:

Für die Prevent Cancer Foundation hat sich’s sehr rentiert.

Swery 65 gründet neues Studio

Swery 65, der Bekloppte hinter Deadly Premotionen und zuletzt D4 hat ein neues Studio. Das heißt White Owls, und hat genau wie Swerys letztes Studio Access Games seinen Sitz in Osaka Japan.

Aktuell ist noch nicht bekannt, welches Projekt das Studio bearbeitet. Swery, der eigentlich Hidetaka Suehiro heißt, hatte sich 2015 aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit aus der Spieleentwicklung genommen.

Sein letztes Projekt, das abgefahrene Episoden-Spiel D4 wurde nach nur einer verkürzten Staffel beendet, über eine zweite Staffel gibt’s keine neuen Infos.

Trine-Entwickler kündigen neues Roguelike Has Been Heroes an

Die Macher von Trine haben ein neues Spiel in Arbeit. Das heißt Has-Been-Heroes und wird diesmal kein Koop-Jump’n’Run, sondern ein Roguelike-Action-Strategiespiel. Darin bekommt ein in Vergessenheit geratenes Heldentrio aus Krieger, Mönch und Schurkin vom König eine letzte epische Aufgabe: Seine beiden Prinzessinnen auf dem Schulweg zu begleiten.

Has-Been-Heroes erscheint im März 2017 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.