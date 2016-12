News: Lootbox-Gesetz wird Pflicht für Entwickler - Doom bekommt Bots & verliert Denuvo

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 13:40

Themen am 8. Dezember 2016:

China verlangt Herausgabe von Item-Dropraten für Lootboxen

Die chinesische Regierung greift jetzt mit einem neuen Gesetz gegen den Mißbrauch von Lootbox-Systemen in Online-Spielen vor. So sind ab dem 1. Mai 2017 Publisher und Entwickler verpflichtet, öffentlich über alle möglichen Items, ihre Qualitätsstufen sowie ihre Drop bzw. Crafting-Raten zu informieren um so den potenziellen Käufer einer Lootbox über Chance und Risiko aufzuklären.

Außerdem müssen die Ergebnisse einer solchen Lootbox-Öffnung aufgezeichnet und bis zu 90 Tage für Regierungsbeamte einsehbar sein. Allerdings soll dabei die Privatsphäre der Kunden geschützt werden.

Noch ist nicht bekannt, welche Strafen bei Missachtung der Regelung zu fürchten sind.

Doom Gratis-Update bringt Bots und entfernt Denuvo

Doom bekommt mit dem Free Update 5 nicht nur den neuen Spielmodus Infernal Run, sondern endlich auch Bots für Multiplayer-Matches. Die funktionieren vorerst für die offiziellen Multiplayer-Maps in Deathmatch und Team-Deathmatch.

Außerdem gibt’s neue Bauteile für Snapmap, mit Echelon 11 einen neuen Maximal-Level und die Doom-Marine-Rüstung als freischaltbares Outfit.

Heimlich still und leise entfernt dieses Update übrigens auch den kontroversen Denuvo-Kopierschutz.

Bully kommt als Anniversary Edition auf Mobile

Der Rockstar-Klassiker Bully – bei uns unter dem sperrigen Titel Canis Canem Edit erschienen – kommt wieder als Anniversary Edition. Die gibt’s vorerst nur für Mobile-Geräte und ist nach der Scholarship-Edition eine nochmals verbesserte Neuauflage des Pausenhof-GTAs.

Die bringt bessere Grafik mit neuer Beleuchtung und Effekten sowie höher aufgelöste Texturen. Über den Rockstar Social Club kann man außerdem seine Punkte in den Schulfach-Minispielen mit seinen Freunden vergleichen.