News: Metroid Prime 4 & Pokémon für die Switch angekündigt - Age of Empires bekommt ein 4K-Remaster

Mittwoch, 14. Juni 2017 um 14:20

Themen am 14.6.2017:

Wir berichten live von der E3 2017 in LA - gestern war Nintendo Treehouse mit haufenweise neuen Spielen für die Nintendo Switch dran:

Nintendo-PK mit Metroid Prime, Pokémon, Mario und Zelda

Bei Nintendo stand natürlich die Switch im Vordergrund, mit einem Haufen neuer Spiele: Neu angekündigt wurden Rocket League für die Switch, ein Koop-Spiel mit dem pinken Kugelheld Kirby für 2018, ein neues Yoshi's Wooly World für 2018 und ein vollwertiges Pokémon-Rollenspiel für die Nintendo Switch. Auch wenn es noch nicht zu sehen war, ist es zumindest bereits in Entwicklung.

Ähnlich verhält es sich mit Metroid Prime 4, das mit einem Bild angeteasert wurde. Xenoblade Chronicles 2 hat zudem mit Winter 2017 zumindest einen Release-Zeitraum. Zelda: Breath of the Wild bekommt mit The Champion's Ballad wiederum einen Story-DLC. Auch neues Gameplay zu Mario: Odyssey war zu sehen, das am 27. Oktober 2017 erscheint.

Ark kommt aus dem Early Access

Ark: Survival Evolved kommt am 8. August endlich aus dem Early Access. Das Survival-Spiel rund um Dinosaurier war aber schon vorher sehr erfolgreich auf Steam. Zum Release wird es auch eine Collector's Edition mit einem Season Pass geben, der neben dem bereits verfügbaren Addon »The Scorched Earth« noch zwei weitere mit ähnlichem Umfang enthält.

Wololo!

Auf der PC Gaming Show wurde ein 4K-Remaster zu Age of Empires 1 angekündigt, das viele neue Komfortfunktionen wie neue Zoom-Stufen oder einen überarbeiteten Soundtrack bietet. Auch das Addon »Rise of Rome« ist bereits enthalten. Die Definitive Edition soll noch dieses Jahr erscheinen und auch einen Multiplayer über Xbox Live und Windows 10 mitbringen, den man vorab in der Beta austesten kann. Wer nichts von all dem neuen Schickschnack wissen möchte, kann auch einfach im Classic Mode das Erlebnis von früher haben.

