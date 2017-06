News: Need for Speed Payback mit Offroad-Rennen - Bilder aus Life is Strange Prequel

Freitag, 02. Juni 2017 um 15:40

Need for Speed Payback angekündigt

Need for Speed Payback heißt der neue Ableger der Rennspiel-Reihe von EA vom Entwickler Ghost Games. Das bringt nicht nur umfangreiches Tuning wieder zurück, sondern auch erstmals in der Reihe drei Protagonisten.

Als Racer, Showman oder Wheelman tritt man in unterschiedlichen Disziplinen der fünf Wagenklassen Rennen, Drift, Offroad, Drag und Flucht an, um sich in der Kampagne am bösen Verbrecherkartell The House zu rechen.

Die Casino-Anspielungen kommen nicht von ungefähr, denn Need for Speed Payback spielt in der fiktiven Glücksspielmetropole Fortune Valley nebst Umland.

Wie üblich gibt’s außerdem wieder Online-Modi und die bekannten Autolog Challenges.

Need for Speed: Payback erscheint für PS4, Xbox One und PC am 10. November 2017.

Prequel zu Life is Strange geleakt

Es wird wohl nicht nur eine Fortsetzung zu Life is Strange sondern offenbar auch ein Prequel. Daraus sind erste Screenshots und Artworks geleakt, die der franzöischen Website Gamekult zugespielt wurden. Das namenlose Prequel soll wohl die Vorgeschichte von Chloe und Rachel Amber erzählen.

Entwickelt wird das Projekt aber nicht vom Hauptentwickler Dontnod, sondern vom neuen Team Deck Nine Games. Eine offizielle Stellungnahme von Publisher Square Enix gibt’s noch nicht.

Dontnod arbeitet derzeit am Vampir-Rollenspiel Vampyr.

Infos zu Nintendo Switch Online-Dienst

Nintendo hat neue Infos zum kommenden Bezahldienst Switch Online für die Nintendo Switch bekannt gegeben. So wird der Dienst pro Jahr 20 Dollar kosten.

Nintendo Switch Online wird neben Online-Spiele-Funktionalität und Rabatten im eShop auch Voice-Chat und gratis Spieleklassiker bieten. Anders als zunächst geplant, stehen diese Klassiker aber nicht immer nur einen Monat lang zur verfügung, sondern bleiben dauerhaft erhalten – solange man weiter zahlender Abonnent ist. Zunächst sind NES-Spiele geplant.

Ursprünglich sollte das kostenpflichtige Angebot im Herbst 2017 starten, das wurde jetzt aber auf 2018 verschoben.