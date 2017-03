News: Neuer Tomb-Raider-Kinofilm - Destiny 2 offiziell angekündigt

Dienstag, 28. März 2017 um 14:11

Themen 28.03.17

Destiny 2 offiziell angekündigt

Nachtrag zum geleakten Poster von letzter Woche: Bungie hat Destiny 2 offiziell auf Twitter angekündigt. Das Motiv ist zwar ein anderes, der Schriftzug aber zumindest sehr ähnlich. Weitere Infos dazu gibt’s noch nicht, zu sehen ist aber, dass die letzte Stadt in Trümmern liegt.

Erste Bilder auf neuem Tomb Raider Film

Es gibt die ersten Pressefotos aus dem Tomb Raider Kino-Reboot. Wie schon zuvor bekannt spielt da Alicia Vikander die Hauptrolle als Lara Croft.

Der Look orientiert sich mehr an den letzten Tomb-Raider-Spielen von Crystal Dynamics, die Figur wurde aber komplett neu angelegt. So versucht sich die 21-jährige Lara diesmal als Fahrradkurrier in London über Wasser zu halten und zur Uni zu gehen – obwohl sie eigentlich die Mittel des Firmenimperiums ihres verschollenen Vaters zur Verfügung hätte. Dass der wirklich tot ist, glaubt sie aber nicht und macht sich deshalb in einer abgelegenen Grabstätte auf einer geheimnisvollen Insel auf die Suche nach ihm.

Tomb Raider soll im März 2018 im Kino anlaufen. Das nächste Spiel der Reihe ist Gerüchten zufolge übrigens Shadow of the Tomb Raider, davon gibt’s aber noch keine konkreten Infos. Der letzte Teil war Rise of the Tomb Raider von 2015, bzw 2016.

Mafia 3 neuer DLC-Release und Gratis Demo

Mafia 3 hat gleich zwei wichtige Neuheiten. Zum ersten gibt’s ab sofort ne kostenlose Demo zum Open-World-Actionspiel auf Xbox Live, im PSN und auf Steam. Damit kann man das Anfangskapitel ausprobieren.

Außerdem ist der erste größere Story-DLC Faster-Baby erschienen. Darin hilft Lincoln seinen Freunden in der Kleinstadt Sinclair gegen den korrupten Sherrif Slim Beaumont. Neu ist außerdem eine neue Zeitlupenfunktion beim Autofahren sowie Granaten und Annährungsminen. Faster baby kostet separat 14,99 Euro oder ist als Teil des 30 Euro Season Pass enthalten. Später sollen noch die Story-Erweiterungen Stones Unturnen und Sign of Times erscheinen.

Steam-Sonderheft

Schon jetzt vorbestellen und Gratis E-Paper sichern, nach Bestellung erhaltet ihr das E-Paper sofort per Download-Link, also schon eine Woche vor dem Versand der Hefte. Wenn ihr heute und morgen bestellt -> landet es rechtzeitig zur Erscheinung am Kiosk in eurem Briefkasten

Am Kiosk: ab 6. April; 8,99€

Gratis: Versand & E-Paper für alle Bestellungen bis 05. April unter https://shop.gamestar.de/r/GSS1702LPNS