News: Neues Geheimprojekt von Blizzard Entertainment - Far-Cry-Chefentwickler kündigt bei Ubisoft

Montag, 10. April 2017 um 14:20

Themen am 10.04.2017:

Blizzard arbeitet an neuem Spiel mit StarCraft-2-Gameplay-Guru

David Kim war bis vor kurzem noch Lead Gameplay Designer für StarCraft 2 und arbeitet jetzt an einem neuen Geheimprojekt bei Blizzard.

Noch ist nicht klar, was es damit auf sich hat, Kim erklärt aber, er würde die Stelle antreten, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Kims Hintergrund nach darf man aber von einem Spiel mit ziemlicher Spieltiefe und Taktik ausgehen. Immerhin war er bevor er das Ruder für das Design des StarCraft-2-Gameplays übernommen hat, als professioneller E-Sportler dayvie unterwegs.

Übrigens: Auch der zuvor bei StarCraft 2 als Lead Designer und Heroes of the Storm als Game Director zuständige Dustin Browder hat erst kürzlich innerhalb von Blizzard zu einem Geheimprojekt gewechselt. Beide Wechsel sind aber so spät passiert, dass sie eigentlich nicht mehr mit der kürzlichen Ankündigung des StarCraft HD Remasters in Verbindung stehen.

Chef-Entwickler von Far Cry 4 und Assassin’s Creed geht bei Ubisoft

Alex Hutchinson, Chef-Entwickler bei Ubisoft hinter der Assassin’s Creed-Reihe und zuletzt Far Cry 4 verlässt das Unternehmen. Das hat Hutchinson auf Twitter angekündigt.

Bei Ubisoft hat Hutchinson 7 Jahre lang an den erfolgreichen Action-Open-World-Marken gearbeitet. Jetzt macht er zusammen mit anderen Kollegen den neuen Entwickler Typhoon Studios auf.

Das letzte Spiel unter Hutchinsons Regie war übrigens das schon 2014 veröffentlichte Far Cry 4. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er in der Zwischenzeit am nächsten Far Cry oder Assassin’s Creed mitgearbeitet hat – beides ist bisher noch nicht offiziell angekündigt.

Besiege bekommt Multiplayer-Modus

Besiege, das muntere Belagergungsmaschinenbauspiel bekommt mit Besiege Multiverse ein neues Update mit Multiplayer-Modus und Level-Editor.

Und damit kann man jede Menge Quatsch machen, wie zum Beispiel Belagerungsmaschinenduelle, Rennen oder noch albernere Massenschlachten für maximal acht Spieler.

Das Multiverse-Update gibt’s für alle Besitzer von Besiege kostenlos, nen genauen Release-Termin gibt’s noch nicht. Die Entwickler von Spiderling Games wollen aber spätestens im dritten Quartal damit fertigwerden.