News: Neues KotoR und Projekt »Dylan« von Bioware - 60-Panzer-Massenschlachten in World of Tanks

Dienstag, 11. April 2017 um 14:20

Themen am 11.04.2017:

Bioware arbeitet angeblich an neuem Knights of the Old Republic & Projekt Dylan

Großer Leak bei Bioware. Da hat nämlich Journalist Liam Robertson in seinem Podcast erzählt, an was Bioware gerade so arbeitet. Robertson hat durchaus Quellen in die Branche, immerhin betreibt er mit Unseen64 ein Videoangebot, dass über eingestellte und geheime Spiele berichtet.

Robertson erzählt konkret von zwei Spielen. Das erste ist ein Reboot oder Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic. Das soll bei Bioware Austin entstehen, die aktuell das MMO The Old Republic betreuen. Angeblich arbeitet das Team dort bereits seit einiger Zeit daran und hat bereits einen Prototypen fertiggestellt.

Ursprünglich sollte das ganze wohl nur ein Remake werden, inzwischen ist das Projekt aber zu etwas eigenem geworden, dass auf dem neuen Star-Wars-Canon basiert.

Projekt Nummer zwei hat den schlichten Arbeitstitel »Dylan«. Das ist das neue Großprojekt von Bioware Edmonton, was ebenfalls ein SciFi-Spiel werden soll. Der Projektname ist wohl auch der des Protagonisten, ob das tatsächlich der finale Name des Spiels wird, ist noch unklar.

Laut Robertson ist Dylan ein deutlich größeres Projekt als Mass Effect Andromeda. Das Spiel soll Elemente von Destiny und The Division aufgreifen und wird als ein Semi-MMO beschrieben. Mit SciFi kennt sich Bioware Edmonton aus, die haben seinerzeit die ursprüngliche Mass-Effect-Trilogie gemacht.

Die große Ankündigung von Dylan soll auf der E3 im Juni stattfinden.

Overwatch bekommt PvE-Modus Insurrection und neue Skins

Insurrection heißt ein neuer PvE-Modus für Overwatch. Den hat aus versehen der offiziellen PlayStation-Kanal Frankreich geleakt. In Insurrection treten Mercy, Torbjörn, Reinhardt und Newcomer Tracer auf Kings Row gegen KI-Roboter-Horden der Omnics an. Die Story spielt in der Vergangenheit und ist ein Rückblick auf die Hochzeit der Overwatch.

Neben dem neuen PvE-Spielmodus gibt’s außerdem allerhand neue Skins für McCree, Genji, Widowmaker, Torbjörn, Mercy, Reinhardt und Tracer und zig Sprays und Emotes.

Das Event läuft laut Trailer vom 11. April bis zum 1. Mai.

World of Tanks bekommt Massenschlacht-Modus Frontline

Bis zu 60 Spieler dürfen sich im neuen Frontline-Modus von World of Tanks zu klump schießen. Den gibt’s ab sofort auf den Test-Servern im Sandbox-Modus zum ausprobieren.

In Frontline muss ein Team angreifen, das andere Verteidigen. Damit die 30-Spieler-Teams auch genug Platz haben gibt’s neue Maps mit bis zu 9 km². Entwickelt wurde Frontline zusammen mit dem Entwickler Bongfish.