News: No Man's Sky bekommt zweite Chance - Mittelerde 2 mit über 100 Skills und mehr

Medizinische Spiele kurz vor Release

Der Publisher Ubisoft arbeitet schon seit geraumer Zeit mit dem Medizinunternehmen Ambylotech und der McGill University in Montreal zusammen. Ziel ist die Entwicklung von medizinischen Spielen, die Menschen mit bestimmten Erkrankungen helfen sollen. Nun steht wohl der Release zweier solcher Titel bevor, namlich sind das „Dig Rush“ und „Monster Burner“. Und diese beiden Spiele sollen Menschen mit der Augenkrankheit „Lazy Eye“ oder „Amblyophie“ helfen. Bei dieser Krankheit entwickelt sich schon in der Kindheit der eine Sehnerv langsamer als der andere und das führt dann zur Sehschwäche. Das Ganze kann zwar operiert werden, aber der Betroffene muss anschließend sein Auge trainieren. Das kann er dann mithilfe der Spiele auf einem speziellen Tablet tun, etwa eine Stunde pro Tag soll er in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen dann spielen. Ein genauer Release-Zeitpunkt ist zwar noch nicht bekannt, aber lange wird’s wohl nicht mehr dauern.

Mittelerde 2 mit über 100 Skills und mehr

In einem Entwickler-Stream wurden abermals neue Details zu Mittelerde: Schatten des Krieges bekannt und die hören sich echt gut an: Das Spiel wird das Gameplay des Vorgängern in nahezu jedem einzelnen Aspekt verbessern oder erweitern. So wird es einen Talentbaum mit über 100 Skills geben, die in verschiedene Spielstile eingeteilt sind. Erkundung wird eine größere Rolle spielen, unser Waffenarsenal wird um einen Speer für schwere Angriffe und einen Hammer für Finishing Moves erweitert. Wir werden mehrere bekannte Charaktere aus dem Herr der Ringe Universum antreffen und teilweise sogar bekämpfen. In den großen Belagerungsschlachten können wir außerdem die direkte Kontrolle über unsere Belagerungsmaschinen übernehmen. Dazu kommt noch ein variabler Schwierigkeitsgrad inklusive eines Hard Modes, der die Gegner aggressiver werden lässt. Im August ist es dann soweit und Mittelerde: Schatten des Krieges kommt in den Handel.

No Man's Sky bekommt zweite Chance

Bekommt das von unserer Community als Fail des Jahres 2016 ausgezeichnete Weltraum-Spiel No Man’s Sky jetzt eine zweite Chance? Darauf deutet zumindest der allgemeine Ton im spieleigenen Subreddit hin. Hier war im vergangenen Jahr die Hölle los. Beleidigungen, wilde Spekulationen, Betrugsvorwürfe gegen die Entwickler, die so wenige ihrer Versprechungen gegenüber ihrer Spielerschaft einhalten konnten und ein Spiel veröffentlichten, das deutlich hinter den Erwartungen zurück blieb. Die Entwickler von Hello Games haben aber nicht aufgegeben und mit mehreren großen Updates zumindest einige Features nachgeliefert, die auf der Erwartungsliste der Zuschauer ganz oben standen. Das scheint nun tatsächlich auf Gegenliebe zu stoßen, denn die Stimmung im besagten Subreddit ist gekippt und nun viel positiver als noch vor einigen Wochen. Naja, wie sagt man so schön, jeder hat doch eine zweite Chance verdient.