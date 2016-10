News: Outlast 2 Demo überraschend erschienen - Beyond Good & Evil 2 weiter entfernt als gedacht

05.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Themen am 5. Oktober 2016:

Outlast 2 Demo aufgetaucht

Outlast 2 soll ja eigentlich erst viel später erscheinen, völlig überraschend gibt’s aber doch schon jetzt kostenlos was draus zu spielen. Denn auf Xbox Live, Steam und im PSN ist eine Demo aufgetaucht. Der darin enthaltene Abschnitt ist wohl – ähnlich wie kürzlich bei Resident Evil 7 – nicht im fertigen Spiel enthalten, gibt aber einen guten Einblick, wie unappetitlich das Camcorder-Gemetzel werden wird. Outlast 2 verlegt die Handlung von der Irrenanstallt des Vorgängers in ein abgelegenes Dorf, in dem irre Satanisten ihr Unwesen treiben. Die Vollversion erscheint dann irgendwann 2017.

Beyond Good & Evil 2 ist weiter entfernt als gedacht

Beyond-Good-&-Evil-Erfinder Michel Ancel ist mometan fleissig dabei Teaser-Bilder zur Fortsetzung Beyond Good & Evil 2 auf Instagramm zu veröffentlichen. Inzwischen ist ein drittes Bild aufgetaucht, das ein Rasta-Rhinozeros wie aus Mamagos-Garage bekannt zeigt. Allerdings ist das fertige Spiel wohl noch deutlich weiter entfernt als gedacht. Denn wie Ancel erklärt, befindet sich das Spiel gerade erst in der Vorproduktionsphase. Es wird also wohl noch ein paar Jahre dauern – und das obwohl Ubisoft Beyond Good & Evil 2 schon 2008 angekündigt hat. Offenbar wird von der alten Version aber nicht viel übrig bleiben.

The Park-Macher kündigen Multiplayer-Gruselei an

Funcom, die Macher von Age of Conan, The Secret World und dessen Spinoff The Park veröffentlichen zu Halloween ein weiteres Gruselspiel. Das trägt den Titel Hide & Shriek und wird ein Multiplayer-Titel. Die Entwickler erklären, dass das ganze ein 1-gegen-1-Erschreckduell wird. Beide Spieler sind unsichtbar und können Erschreck-Fallen in den Levels platzieren. Für jeden erfolgreichen Erschrecker in den der Gegner reinläuft gibt’s Punkte. Eine Runde soll dabei ca 10 Minuten dauern. Wie genau das funktioniert und ob das Spielprinzip auch längerfristig unterhält wird sich spätestens Ende des Monats zeigen. Dann soll Hide & Shriek auf Steam erscheinen.