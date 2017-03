News: Pokémon für Nintendo Switch in Arbeit? - Survival-MMO Rend von Ex-WoW & LoL-Entwicklern

Dienstag, 21. März 2017 um 13:55

Pokemon-Spiel für Switch in Arbeit

Gamefreak, die Entwickler der Pokemon-Spiele werkeln offenbar an einem neuen Pokemon-Spiel für die Nintendo Switch. So sucht das Studio gerade in mehreren Stellenausschreibungen nach 3D-CG-Designer, der Cartoon-ähnliche Figuren, Monster und Items für eine weltbekannte Rollenspiel-Reihe für Konsolen erstellen kann. Weiter heißt es, diese RPG-Reihe sei so bekannt, dass sie wirklich jeder kennt. Der Zeitrahmen für die Stelle endet im Mai 2018. Eine offizielle Ankündigung für ein neues Pokemon-Spiel gibt’s noch nicht, der letzte vollwertige Ableger waren Pokemon Sonne & Mond von 2016.

Termin für ersten Dead Rising 4-Story-DLC

Dead Rising 4 geht weiter. Denn im April soll das Zombie-Actionspiel für Xbox One und PC seinen ersten Story-DLC bekommen. Der heißt Frank Rising und bringt ein altbekanntes Spielelement zurück: Nämlich den Zeitdruck. Denn im DLC ist Frank vom Zombie-Virus infiziert und muss ein permanentes Heilmittel finden, bevor die Zeit abläuft. Praktischerweise will nämlich das Militär zudem noch die ganze Stadt dem Erdboden gleichmachen. Am 4. April gibt’s den Frank Rising DLC, im Frühling 2017 soll dann außerdem noch der abgedrehte Golf-DLC Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf erscheinen. Beide DLCs sind im Season Pass oder für 9,99 Euro separt zu haben.

Neues Survival-MMO Rend von Ex-WoW- und LoL-Entwicklern angekündigt

Rend heißt ein neues Survival MMO vom Entwickler Frostkeep Studios und darin stürzen sich drei Fraktionen in gigantischen Massenschlachten aufeinander. Außerdem gibt’s Survival-typische Jagd- und Crafting-Aspekte im Spiel. Der Clou an der Sache: Der Fortschritt im Fraktionskrieg wird am sogenannten Weltenbaum festgehalten. Wenn sich eine Fraktion besonders gut schlägt, bekommt sie für die nächste Runde des andauernden Fraktionskrieg bestimmte Boni. Spielt eine Fraktion dagegen zu schlecht, wird sie bis zum Ende des Fraktionskrieg vom Server verbannt. Auf privaten Serven soll man das aber auch ausschalten können. Die Entwickler haben vorher übrigens bei Blizzard oder Riot an World of Warcraft und League of Legends gearbeitet. Rend starten schon im Frühling in den Early-Access.