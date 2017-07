News: PS4-Spiele am PC - PSNOW in Deutschland - Das Boot bekommt Spiel-Umsetzung

Donnerstag, 13. Juli 2017 um 14:11

Themen am 13.07.2017:

PSNow für PS4 und PC kommt nach Deutschland

Sony hat endlich neue Infos zum Start des Streaming-Diensts PS Now für Deutschland bekanntgegeben. So soll der Service noch dieses Jahr in Deutschland, Frankreich und Luxemburg starten. Vorher soll’s aber noch einen Beta-Test geben, zu dem man sich jetzt auf der offiziellzen Website anmelden kann.

Mit PS Now kann man zahlreiche PS3- und PS4-Titel auf seine PS4 und den PC streamen und damit auch Trophies sammeln und Multiplayer-Matches austragen. Zu den Preisen für Deutschland gibt’s noch keine Infos, ein Jahresabo PSNow kostet in den USA knapp 100 Dollar.

Das Boot wird zum VR-Spiel

Der Kultfilm Das Boot kommt als VR-Spiel. Das hat der FilmFernsehFonds Bayern bekanntgegeben. Das Virtual-Reality-Spiel wird vom neuen extra für’s Spiel gegründeten Entwickler U-Boot Game UG erstellt und soll sowohl alleine als auch im Multiplayer-Modus das Schicksal der Besatzung des Uboots U96 erlebbar machen. Den Machern ist dabei aber wichtig, genau wie die Filmvorlage eine klare Anti-Kriegs-Message zu vermitteln.

Das VR-Spiel entsteht parallel zur neuen TV-Serie von Bavaria Film und Sonar Entertainment zu Das Boot, die an die Geschichte des Kinofilms anknüpft und der jungen Besatzung des Bootes U-612 folgt. Die Dreharbeiten dafür beginnen im August.

The Surge bekommt Demo

Das Actionspiel The Surge bekommt nach dem Release noch eine Demo. Darin soll man das Anfangsgebiet des Spiels erkunden können. Die Demo erscheint für PC, PS4 und Xbox One kommende Woche. Einen genauen Termin hat der Entwickler Deck 13 noch nicht genannt.