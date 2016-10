News: Red Dead Online aufgetaucht - Sleeping-Dogs-Entwickler United Front machen dicht

18.10.2016 181 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Themen am 18.10.2016

Diablo-Väter arbeiten nicht an neuem Diablo

Entwarnung von David Brevik und Bill Roper: Die beiden Diablo-Väter haben nach den Gerüchten der letzten Tage bestätigt, nicht aktuell oder in naher Zukunft an einem Diablo-Spiel für Blizzard zu arbeiten. Trotzdem bleibt spannend, an welchem Spiel aus dem Diablo-Genre Brevik als Berater arbeitet.

Arbeitet Rockstar Games an Red Dead Online

Der Krimi um ein neues Red Dead-Spiel vom Entwickler Rockstar Games geht in eine neue Runde. Nachdem es erst zwei Teaser-Bilder über Twitter mit rotem Rockstar-Logo und sieben Cowboys vor Sonnenuntergang gab, gibt’s jetzt Hinweise auf Red Dead Online.

Der Publisher Take Two hat sich nämlich die Domain RedDead.Online gesichert. Das heizt natürlich die Spekulationen an, dass nach dem Goldesel GTA Online auch der Western-Ableger einen ausgebauten Mehrspieler-Teil bekommt.

Den gab es freilich schon im kleinen Rahmen in Red Dead Redemption, gut möglich aber dass Rockstar Games das ganze mit der Erfahrung von GTA Online weiter ausbaut.

Derweil gibt’s neue Theorien zu den sieben Cowboys auf dem Teaser-Bild. So vermuten viele Fans, dass das die alte Gang von Schurke Dutch van der Linde zeigt. Da der Großteil davon in Red Dead Redemption umkommt, wäre das neue Spiel ein Prequel. Bekannte Mitglieder der Bande sind neben Dutch selbst Bill Williamson, Javier Escuella sowie John und Abigail Marston.

Wie sowas aussehen könnte als Red Dead-Held in GTA Online, hat übrigens der Kanal GTA Series Videos schon recherchiert.

Sleeping Dogs Entwickler machen dicht

Es sieht gar nicht gut aus für die Sleeping Dogs-Entwickler United Front Games. Denn den Aussagen mehrerer jetzt Ex-Angstellter wurde das Studio geschlossen.

Gleichzeitig ist auch das aktuelle Spiel des Studios, der Brawler Smash & Grab nicht mehr auf Steam kaufbar. Eine offizielle Stellungnahme zur Schließung gab’s bisher nicht.

United Front wurde 2007 gegründet und hatte nach Sleeping Dogs das Multiplayer-Spinoff Triad Wars gemacht und war außerdem für das PlayStation-exklusive Mod Nation Racers bekannt.